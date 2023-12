Aleksandra Prijović osvojila i srce Jelene Karleuše

Od susreta Aleksandre Prijović i Jelene Karleuše bi mnogi očekivali neprijatne scene, ali se pokazalo da Prija umije da osvoji sva srca.

Koncerti Aleksandre Prijovićsu prošli sa toliko medijske pažnje da se pratila svaka riječ na društvenim mrežama koja bi mogla da se dovede u vezu s njom.

Zato možda ne čudi što su i objave Jelene Karleuše neki dovodili u vezu s Prijom ili drugim mladim pjevačicama, naročito one u kojima su se spominjali "uspjesi preko noći" i "karijera koja neće potrajati".

Međutim, njihov slučajni susret u jednom restoranu protekao je bez varnica koje bi mnogi očekivali. Više o tome napisala je Jelena Karleuša na svom Instagram nalogu.

"Prija je izuzetno prijatna žena koja mi je prišla s puno poštovanja, pohvalila moju decu kao lepo vaspitanu i neodoljivo me podsetila na Jelenu Rozgu, Draganu Mirković i Natašu Bekvalac, koje su isto tako megafine u komunikaciji sa mnom", napisala je Karleuša.

"Šta da kažem, sem da me vole te blage žene (ne znam šta vide u meni divljoj). I da me tim "mac mac", pristupom potpuno razoružaju. Da sam muško, vrtele bi me oko prsta, kupila bih im po Birkin, ovako imaju svu moju podršku", završila je Jelena i pridružila se brojnim javnim ličnostima koje je Prijovićeva već osvojila.

