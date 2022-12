Aleksandra Prijović otkrila kako reaguje kada je Filip iznervira

Nakon spektakularnog novogodišnjeg koncerta pJevačica Aleksandra Prijović spakovaće kofere i otputovati u toplije krajeve, a otkrila da li će se u Americi samo odmarati ili će naći vremena i za provod i izlaske.

"Nisam tip koji voli da izlazi. Jako rano sam počela da se bavim ovim poslom, pa nikada nisam bila željna ni izlazaka niti muzike. Nikada ni nisam nešto izlazila, uvek to nadomestim nekim proslavama na koje odem", objasnila je vidno raspoložena Aleksandra.

Iako nije željna izlazaka i muzike, pjevačica je priznala da se i njoj desi da ponekad popije čašicu više, pa čak i da joj pripadne muka.

"Pošto sam krenula da radim sa četrnaest, petnaest godina onda nije bilo toliko prilika, ali mislim da se to svima dešava", rekla je pjevačica i dodala:

"Jednom mi se desilo da mi bude muka i da se ispovraćam od piva, ali to je bilo kada sam bila mlađa. Pričala sam dosta puta o pivu i često me novinari pitaju za to, pa moram da kažem da ja zaista nisam alkoholičarka, samo volim da pijuckam. Pijuckam i uživam u tome. Volim da popijem vino, pivo i rakiju, ali umereno".

Uspješna pjevačica otkrila je ko će joj praviti društvo u Americi.

"Idem sa Filipom, Akijem i mojom majkom", otkrila je Prijovićka.

"Ne, idemo u Majami. Samo more dolazi u obzir", odgovorila je Aleksandra kratko.

Pitali smo Aleksandru da li se još uvijek kocka, na šta se pjevačica glasno nasmejala i rekla:

"Pa to me niko nikada nije pitao. Iskreno da vam kažem, meni je to veoma zanimljio. Prvi put sam u Vegasu otišla u kazino. Nakon toga sam nekoliko puta posetila kazino u Beogradu, a onda sam čula od novinara da se kockam. Ne bih to tako nazvala, mislim da je svako od vas nekada bio u kazinu".

Na pitanje da li je bilo nekog dobitka u kazinu, Prijovićka je iskreno odgovorila:

"Bilo je, kako nije. Ne mogu da se žalim, imala sam sreće. Bili su to manji dobici, nisam neka kockarka, pa ne ulažem velike pare"

Aleksandra je otkrila i da je posljednji put kazino posjetila prije godinu dana..

"Nisam osoba koja može tako lako da se navuče na nešto jer uvek i u svemu imam granice. Tako se sada trudim da ostavim i cigarete jer znam da mi škode. Uspevala sam da ne zapalim po osam meseci, a onda da zapalim bez veze jer mi se „traže“ uz pivo".

Pjevačica je otkrila i kako izgleda jedan njen dan u Americi kada može da se opusti i bude sasvim prirodna i obična devojka.

"Jako volim toplo vreme, volim da odem na plažu, da se kupam i idem u šoping", odgovorila je Prijovićka.

Ne krije da mnogo novca ulaže u karijeru, a to joj se vraća na najbolji mogući način. Talentovana pjevačica otkrila nam je na šta još, osim muzike voli da troši novac.

"Uglavnom najviše novca trošim na šoping i to mi svi zamheraju, ali od kada imam dete trudim se da bolje raspolažem novcem", objasnila je ona.

(GrandTV)