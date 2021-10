Aleksandra Prijović progovorila o svađi sa Andreanom Čekić

U domaćim medijima osvanula je vijest da Aleksandra Prijović i Andreana Čekić nisu u dobrim odnosima, a kako se navodi razlog su njihove majke.

Kako je navedeno, Andreana je navodno prekinula svaki kontakt sa Aleksandrom Prijović zbog toga što je njena majka navodno "preotela dečka" Andreaninoj mami.

Tim povodom oglasila se Aleksandra Prijović koja je rekla da nema istine u tome da su Andreana i ona u svađi.

"Ma kakvi, to je budalaština. Mi se poznajemo 11 godina, družimo se, baš smo se prije nekoliko dana Andreana i ja vidjele, tako da ne da nema svađe, nego je to glupost obična. Ni moja mama ni njena mama nisu u svađi, uopšte ne znam odakle je to", rekla je kratko Aleksandra Prijović za 24sedam.

