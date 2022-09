Aleksandra Prijović udarila djevojku na nastupu

​Pjevačica Aleksandra Prijović u emisiji Ognjena Amidžića priznala je da je udarila jednu djevojku koja je bila na njenom nastupu.

Naime, pjevačica je otkrila da ju je jedna djevojka iz publike vrijeđala cijeli nastup, te da ju je udarila.

"Jesam, udarila sam jednom devojku na nastupu. Ta devojka me je vređala ceo nastup", rekla je Aleksandra i dodala.

"To je trajalo, i posle kad sam prošla pored nje pljunula me je pred svima. Kad sam to videla... Onda sam odreagovala tako, udarila sam je", rekla je pjevačica i tako iznenadila sve u studiu, prenosi Telegraf.