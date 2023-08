Aleksandra Radović otkrila kako je skinula 10 kilograma

Popularna pjevačica Aleksandra Radović veoma vodi računa o svojoj ishrani, ali kao i svi, nekada je varirala sa kilažom.

U jednom trenutku svog života dobila je nekoliko kilograma viška i to joj se nikako nije dopalo.

Tada je odlučila da se posveti sebi i da pronađe najbolji način da dovede kilažu na onu koja je za nju idealna. U tome je uspjela zahvaljujući odricanju, dijeti i fizičkoj aktivnosti.

Ubrzo, je poželela da svoj primjenjuje dijetu koja je izbalansirala njenu ishranu, a ključno je to što izbjegava da jede tijesto.

Ona doručkuje žitarice s jogurtom, ruča uglavnom piletinu sa špinatu, a večera salatu.

"Imam balansiranu ishranu, pazim na unos hleba, brašna, testa. Slatkiše volim, ali ih ne jedem stalno, već kada se baš zaželim. Za izgled je malo zaslužna i genetika jer u mojoj porodici svi izgledaju dobro i mlado", ispričala je jednom prilikom Aleksandra, pa je dodala.

"Svakog jutra idem na trening, to preporučujem svim ženama. Da biste gubili na kilaži, važna je svakodnevna fizička aktivnost. Za sve ove godine to se pokazalo kao dobitna kombinacija u borbi protiv suvišnih kilograma. Žene se obično vade da nemaju vremena, ali to ne sme da bude izgovor", kaže ona i dodaje:

"Neka nađu neku teretanu u blizini i neka svako jutro po 45 minuta brzo hodaju na traci. Kad god imam višak slobodnog vremena, odradim duži trening ili odem na plivanje. Na proleće i leto praktikujem i brzi hod u prirodi. Volim parkove i šume."

Osim šetnje ona praktikuje i druge vježbe, u kojim zaista uživa.

"Volim čučnjeve, preskakanje vijače, trbušnjake sa šipkom i loptom. Ma sve mi prija! Vrlo često kada imam gostovanje u nekom jutarnjem programu, odmah pravo sa televizije sa sve šminkom odem na trening. Baš se trudim da ne propustim nijedan trening", rekla je Radovićeva za "Informer".