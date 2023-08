Aleksandra otkrila iznenađenje koje sprema za Arenu

Folk pjevačica Aleksandra Prijović nastupala je sinoć na festivalu u Guči, u okviru Predsaborskih dana.

Pjevačica je prije nastupa sa medijima porazgovarala o planovima, koncertima u Areni, a dotakla se i sina Aleksandra.

Naime, Prijovićka je priznala da je obećala nasljedniku da će ga voditi na njen koncert u Areni.

"On je mali, za njena nisu još nastupi. Sinu sam obećala da ću ga voditi na koncert u Arenu. Kad god prođemo pored Arene, on kaže mama ti ovde pevaš uskoro, i biće puno ljudi. Pita me da li stidim da izađem pred toliko ljudi, a ja mu kažem da se ne stidim i pitala sam ga da li hoće i on da izađe sa mnom, a one je rekao da hoće. Svako veče kaže meni i Filipu da nas voli", rekla je Aleksandra.

Prijovićka je priznala da je mnogo radila i da je često bila odsutna od kuće.

"Inače nisam baš za organizaciju, prethodnih godina nisam baš umela da uskladim posao i privatno. Mnogo sam radila, mnogo sam bila odsutna od kuće i to mi je teško padalo, ali evo sada sam uspela i da odem na more, da sin bude sa mnom 20 dana. Sada je sve kako treba", rekla je pjevačica između ostalog, piše Telegraf.