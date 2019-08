Alka Vuica: Nisam dovoljno bogata da ljetujem u Hrvatskoj

Hrvatska muzičarka Alka Vuica (58) posjetila je Brione, čime se "pohvalila" na Instagramu. Tamo je otišla na premijeru predstave "Tko se boji Virginije Woolf?", ali putovanje joj neće ostati u lijepom sjećanju.

"Ove godine sam stvarno šokirana kako su plaža i mol zapušteni, ne možete pojesti svježu ribu, dok vam istovremeno ribe plivaju ispred nosa, nevjerovatno! Nedopustivo je da takve vrijednosti propadaju. To je sramota! Niko nema pravo da nešto što je istorijska vrijednost ostavlja u takvom stanju iz bilo kojeg razloga. Ovu zemlju niko nije ostavio u amanet nikome iz Vlade! To je naše zajedničko vlasništvo i treba se odgovorno ponašati prema onome što imamo. Gdje su ti čudesni evropski fondovi i očuvanje baštine? Ja sam bila nedavno u Biogradu na Moru, to sve izgleda kao da je iz '68. godine. Strašno! I neka ne govore da ima gostiju, jer ih nema " rekla je pjevačica za Story.

Alka se požalila i na cijene u Hrvatskoj, za koje smatra da su katastrofa. Uvjerena je kako druge zemlje nude bolju ponudu za taj novac.

"Kakva nam je Vlada, takav nam je turizam! Neka se izvole sabrati, to je vlasništvo naroda ove zemlje. Pogledajte malo što se u inostranstvu nudi. Možete otići na Ibicu, u Grčku, Tursku ili bilo gdje drugdje za 1.000, 1.500 evra s avionskom kartom i kompletnim menijem. Ovo ovdje nije normalno. Ja prva ne idem tu na more, dođem u Istru jer mi je tu mama i onda odem u devetom mjesecu negdje drugdje jer nisam dovoljno bogata da ljetujem u Hrvatskoj", požalila se Alka.