Alka Vuica oduševila svojim ljetnim izgledom

Hrvatska pjevačica i tekstopisac Alka Vuica (62) oduševila je obožavaoce svojim ljetnjim izdanjem. Podijelila je kako odmara i uživa na bazenu dok pluta na vodi. Iako je nosila gornji dio bikinija koji se ističe zlatom bojom, pratioci su primjetili njenu savršenu figuru na kojoj bi joj pozavidjele i mnoge mlađe žene. Gornji zlatni dio bikinija uparila je s crnim donjim dijelom i nosila je crne naočare za sunce.

"Odmaranje i srećna sam kod kuće… Svugde je lepo, ali najljepše je kod kuće. Jako je važno imati svoju vodu, svoj izvor i svoj mir", napisala je Alka u opisu fotografije.

Ovo izdanje iznenadilo je mnoge Alkine fanove, pogotovo kada se ima na umu da je pjevačica odrastala u maloj sredini. O tome je Alka Vuica nedavno govorila tokom gostovanja u emisiji „Zvezde Granda specijal“ kada je širokom auditorijumu otkrila manje poznate detalje iz privatnog života, a mnogi su prilično neobični.

Alka je progovorila o svom odrastanju u malom mjestu i preseljenju u Zagreb.

"Odrasla sam osamdesetih, u naše vreme posebno se cenilo „potkubavanje“. Rođena sam u Istri, ali me je Zagreb prevaspitao. Posle sam naravno došla do Beograda i Sarajeva. Svi smo u to vreme imali istu vrstu zezanja gde smo se jedni sa drugima obračunavali cinizmom. Inteligencija se veoma cenila, cenio se humor jer glupi ljud ne mogu biti duhoviti", istakla je pjevačica, pa se prisjetila jedne anegdote sa Amerikancem za koga je vjerovala da je Isus Hrist:

"Majci sam u kuću dovela hipika koji je stopirao i tražio smeštaj, a ja sam rekla mami: „Evo ga Isus Hrist!“ Moji su ga zaista udomili u garsonjeru kod tetke, dali su mu hranu i prenoćište. Kasnije nam je dugo pisao, a jednom smo se i slučajno sreli.