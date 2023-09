Amal Kluni pokazala najbolje noge Holivuda u Veneciji (FOTO)

U toku je filmski festival u Veneciji, a veliku pažnju privlače glumac Džordž Kluni i njegova supruga Amal.

Naime, bračni par je primjećen tokom noćnog izlaska u utorak kada je Amal privukla veliku pažnju u smaragdnozelenoj haljini, koja savršeno ističe njene noge, dok je Kluni bio u plavom odijelu.

Amal Kluni, 45, pustila je svoju dugu kosu u raspuštene, prirodne talase dok su čamcem napuštali Ristorante da Ivo na obali.

Suprug advokatice za ljudska prava i zvijezda filma "Ocean's Eleven", 62, izgledao je otmeno kao i obično, i to u mornarskom odijelu. Ovaj šik duo stigao je u Veneciju u utorak u hotel Cipriani na 80. Međunarodni filmski festival u Veneciji, na kojem će biti prikazan film "Dječaci u čamcu" (The Boys in the Boat) u režiji Klunija.

Za vožnju brodom, Amal je obukla bijelu cvjetnu mini-haljinu bez rukava sa tamnoplavim cvjetnim detaljima u skladu sa plavom polo majicom i pantalonama Džordža Klunija.

Par je ovog ljeta imao mnogo elegantnih izdanja kada su izlazili, uključujući večeru na jezeru Komo u julu, a Amal je pokazala da je i ona glamurozna poput filmske zvezde u srebrnoj haljini sa šljokicama. Par filantropa redovno je na filmskom festivalu i prvi put su se pojavili u javnosti nakon rođenja njihovih blizanaca, Aleksandra i Ele, 2017.