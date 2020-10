Američki glumac ima rak limfnih žlijezda

Američki glumac i dobitnik Oskara Džef Bridžis otkrio je da ima rak limfnih žlijezdia, ali da mu je "prognoza dobra".

Podsjećajući na čuvenu ulogu "Batice" iz filma "Veliki Lebovski", on je u tvitu napisao da počinje terapiju protiv "ozbiljne bolesti", prenosi B92.

"Zahvalan sam na ljubavi i podršci koju dobijam od svojih prijatelja i porodice. Hvala vam na molitvama, i kad ste već tu, idite da glasate", napisao je glumac.

Limfom je oblik raka koji napada limfne žlijezde - dio organizma koji se bori protiv mikroba.

Bridžis, koji ima 70 godina, osvojio je Oskara za najboljeg glumca 2010. godine, za ulogu pjevača alkoholičara u filmu "Crazy Heart".

Poznat je i po ulogama u filmovima "The Last Picture Show", "The Contender" i "Starman", kao i po kultnom filmu "Veliki Lebovski" iz 1998. godine, u kome igra Baticu, besposličara iz Los Anđelesa.

As the Dude would say.. New has come to light. I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good. I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.