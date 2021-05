Ana Bekuta: Milutin je došao u pravi čas

Pjevačica Ana Bekuta osvrnula se na prethodni period u doba pandemije virusa korona, ali i na svoju najveću podršku u životu, partnera Milutina Mrkonjića Mrku.

Istakla je da joj je odmor dobro došao, jer je bila premorena od obaveza oko nastupa.

"Govorim mojoj porodici, ne bih imala vremena da se posvetim mnogim stvarima kojima sam se posvetila u ovom periodu. Pročitala sam mnoge knjige, odgledala mnoge serije, filmove... Nekako sam živela mirnije i moram da priznam da mi je nedostajao taj mir i odmor, s obzirom da sam prethodnih godina radila bez pauze, pa skoro i bez letnjeg odmora. Mada, sve je govorilo da ću imati pauzu, baš sam bila premorena i trebao mi je odmor, ali ne ovoliki", rekla je pevačica.

Pjevačica se osvrnula i na vezu sa svojim dugogodišnjim partnerm Milutinom, za kojeg kaže da je čovjek njenog života.

"On je tu da me podrži u svakom segmentu života i to čini nesebično sve ove godine, i to mi prija. On je čovek mog života, moram da priznam. Pojavio se u mojim zrelim godinama, ali očito kada je to tako trebalo i kada je moralo tako. Kada razmišljam o nama, da smo se sreli ranije možda se ne bismo ni prepoznali. Došao je u pravi čas", zaključila je Ana u emisiji "Pemijera".