Ana Ivanović: Čeka nas iznenađenje

Ana i Bastijan Švajnštajger još uvijek ne znaju pol djeteta, žele da se iznenade, ali kako Ana ističe bilo bi lijepo da pored dva dječaka, sada postanu roditelji djevojčice.

"Često čujem sebe kako ponavljam rečenice svojih roditelja. Decu se trudim da vaspitavam u našem duhu, jer mislim da naš način vaspitanja je drugačiji u odnosu na inostranstvo. Odrasla sam u porodici punoj ljubavi u kojoj su roditelji bili posvećeni deci i trudimo se da i naša deca to osete", rekla je Ana u emisiji „Kec na jedanaest“ na televiziji K, pa dodala šta joj je najvažnije.

"Najvažnije je da su zdravi i srećni. Navikli smo na dečake, tako da bi on bio lagan, a sa druge strane bi bilo lepo imati i devojčicu, tako da videćemo, iznenađenje nas čeka", dodala je.

Ana Ivanović, 2016. godine oprostila se od tenisa u 29. godini. U razgovoru sa Boškom Jakovljevićem i Aleksandrom Jeftanović, otkrila je da planira da se vrati na teren.

"Fali mi kada vidim drugarice da igraju neke velike turnire i nedostaje mi ta vrsta takmičenja, ali sa druge strane sam srećna i ispunjena. Ne mogu da zamislim trenutno život drugačije. Sigurna sam da ću se u budućnosti, u nekom obliku vratiti na teren", rekla je Ana i osvrnula se na istorijski uspjeh Novaka Đokovića, koji je od prije nekoliko dana, ponovo najbolji teniser svijeta. Bivša teniserka smatra da je Nole dostigao sve uspjehe, dok njegov rival Karlos Alkaras mora još da se dokazuje.

"Nole je dostigao sve uspehe, dok Alksaras igra dobro, ali je mlad, ima još puno toga da dokaže. Vidim da je opet počeo da otkazuje turnire, jer ima problema sa povredama, mlad je i trebaće mu vremena da se dokaže, a Novak je neprikosnoven", dodala je Ana i kaže da bi voljela da vidi nove generacije, koje će krenuti Novakovim, njenim i Jeleninim stopama.

"Drago bi mi bilo da vidim nove generacije da idu našim stopama. Nove generacije drugačije pristupaju, mi smo mnogo više cenili naše mogućnosti. Postoji razmak između generacija, pa mi je teško da pričam o tome. Imamo dobre igrače i jako mi je drago kada vidim da dobro prođu na turnirima", kaže Ana i dodaje da uslovi u kojima su oni stasavali, imali su jako veliki uticaj na njihove rezultate.

"Sve je do osobe. Moraju da budu poseban karakter da bi mogao da izdrži taj nivo treninga, odricanja, stresa, odgovornosti, mora mnogo stvari da se složi. Ono što ljudi vide je samo vrh ledenog brega, a ono što se stvarno dešava je mnogo kompleksnije".

Ana je već od pete godine osjetila ljubav prema tenisu i kako ističe nije je ništa drugo zanimalo.

"Volela sam školu, ali me nije vuklo da se družim sa decom posle škole, samo me je tenis zanimao. Imala sam sreće da sam to pronašla rano. Najbitnije je slušati svoju decu i posmatrati ih", rekla je bivša teniserka u emisiji „Kec na jedanaest“ na televiziji K1 i dodaje da ne bi prihvatila ulogu trenera, ali bi rado radila kao mentor ili savjetnik u bijelom sportu.

(Novosti)