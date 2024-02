Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger pokreću biznis

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su riješili da se, nakon uspješnih sportskih karijera, okrenu biznisu.

Nekada najbolja teniserka svijeta je jako uspešna u svijetu kozmetike, a sada joj se u biznisu pridružuje i suprug, bivši fudbaler Bastijan Švajnštajger.

Ovaj skladni par je riješio da se pridruži Aninom ocu Miroslavu, koji se bavi uzgojem jabuka.

"On je pre osam godina kupio sto ari placa u Krčedinu, gde uzgaja voćke, a sada u biznis ulaze Ana i njen muž da bi ga proširili. Kad je video predivne brežuljke i teren, a od meštana čuo da voće ovde odlično rađa, Miroslav se uopšte nije dvoumio. Odmah je shvatio da to može da bude berićetan posao i odlučio je da od meštana kupi sto ari placa. Sada je na tom mestu nikao najsavremeniji zasad sa nekoliko sorti: zlatni i crveni delišes, greni smit, gama, fudži i jonaprins. Ukratko, prva klasa, najkrupnije i najsočnije jabuke. Njegova ideja da podigne moderan voćnjak, sa kompletnom mrežom i modernim sistemom, realizovala se. Ova investicija donosi porodici siguran i dugoročan prihod, a sada se u biznis uključila ćerka Ana sa zetom Bastijanom. Njima je to vrlo zanimljivo, naročito jer Ana i te kako vodi računa o ishrani i to je za nju prava stvar", rekao je izvor za Kurir.

Kako se navodi, Ana i Bastijan planiraju i da otvore fabriku za preradu jabuka, a u planu je i izgradnja hangara iz kojeg će se ova poslastica izvoziti u Evropu, prenosi b92.

