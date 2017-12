Ana Ivanović konačno "prošetala" trudnički stomak

Bivša srpska teniserka Ana Ivanović i njen suprug Bastijan Švajnštajger decembarske dane provode u Španiji, u društvu bliskih prijatelja.

Ana i Bastijan trenutno borave u gradu Palma de Majorka, u koji su nedavno doputovali kako bi se odmarali i uživali u čarima jednog od najljepših evropskih gradova.

Oni svakodnevno obilaze glavna mjesta u gradu, a buduća mama ide u opuštene šetnje sa društvom.

Tako je Ana primijećena na ulicama u jednoj ležernoj trudničkoj kombinaciji koja joj je odlično pristajala.

Naša sportistkinja je blistala u crnoj haljini midi dužine i sivom kaputu, ispod koga se jasno nazirao trudnički stomak.

Kompletan stajling začinila je dodacima kao što su kratke čizme sa kockastom petom i sunčane naočari sa plavim staklima.

Ana Ivanovic out in Mallorca with her friend. pic.twitter.com/A3NQhN0fDQ