Ana Ivanović ponovo trudna

Najuspješnija srpska teniserka Ana Ivanović postaće majka po drugi put.

Naime, ona je na svom Twitter profilu objavila fotografiju koja nedvosmisleno govori da je Ana u drugom stanju. Ana je sa svojim obožavateljima podijelila ovu radosnu vijest.

Ana i njen suprug, njemački fudbaler Kristijan Švajnštajger su postali roditelji u martu prošle godine kada je Ana na svijet donijela sina Luku.

Our hearts are bursting with joy. We are going to have another little addition to our family! Two under two pic.twitter.com/tUilYbSL6G