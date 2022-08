Ana Ivanović pozirala u bikiniju za kojim su žene poludjele

Ana Ivanović uživa u dugogodišnjoj ljubavi sa Bastijanom Švajnštajgerom. Ljubav su krunisali brakom 2016. godine, a ponosni su roditelji Luke i Leona.

Oni su jedna skladna porodica, a na društvenim mrežama nerijetko dijele trenutke koje provode zajedno. Iako je Ana u četvrtoj deceniji, a pored toga je i majka dvoje djece, ona izgleda besprijekorno.

Dokaz za to je i fotografija koju je nedavno postavila na društvenim mrežama.

"Budi ono što jesi!", napisala je kratko u opisu slike.

Jednostavan, a efektan bikini u plavoj boji istakao je Aninu savršenu figuru. Manje alke na gornjem i donjem dijelu kupaćeg kostima dale su poseban pečat.

Komentari oduševljenih pratioca širom svijeta samo su se redali - "Prelepa", "Zgodna", "Izgledas 15 godina mlađe"..

Be as you are pic.twitter.com/yxQICGCnDg