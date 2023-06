Ana Kokić progovorila o bolnom periodu života sa Rađenom

Pjevačica Ana Kokić objavila je nove pjesme, te se na velika vrata polako vraća na estradno nebo. Pored poslovnih obaveza, pjevačica je privatno veoma posvećena majka, a nakon razvoda od poznatog vaterpoliste Nikole Rađena Ana je ostala sama i posvetila se odgajanju kćerki koje se trudi da izvede na pravi put.

"Zahtevam od njih da u školi budu dobre, treniraju, da se kuća održava i da bude čista. To su tri stvari koje mislim da su važne, kultura i vaspitanje koje će im trebati kasnije u životu. Pubertet je osetljiv period, trebalo bi ih razumeti i pomoći im. Pobeđujemo zajedno, nismo jedni protiv drugih. One učestvuju u mom poslu umeju da mi sugerišu i kažu ovo je dobro, u trendu je ili nemoj to da radiš. Imam dva ozbiljna kritičara tinejdžera koji se osećaju bitno i važno", istakla je pjevačica za Informer.

Razvod sa Nikolom Rađenom koji se po drugi put oženio i sa novom izabranicom dobio dijete, jedan je od bračnih brodoloma koji su se završili na civilizovan način.

Koliko je Ani bilo teško u tim momentima i šta je u svojoj duši osjećala, dijelila je samo sa najbližim ljudima. Djeca su joj bila najvažnija.

"To su jako osetljive teme, najvažnije je sačuvati decu u svemu tome, jer deca nisu kriva i nisu tražila da se neke stvari dogode. Šta god i kako god samo njih treba sačuvati", rekla je Ana koja za razliku od bivšeg muža još nije našla srodnu dušu, ali je svoje srce poklonila dragim ljudima i kućnim ljubimcima:

"Moje srce su osvojili ljudi koji su oko mene u svakodnevnom životu i životinje. Imam jednu kucu i dve mace".

(GrandTV)