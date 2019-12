Ana Mihajlovski se oglasila o vezi sa Vukom Kostićem

Kao veliki prijatelj "SRBIJAŠUMA" sa prof.dr. Milutinom Djordjevicem,bila mi je čast da učestvujem u jednoj u nizu akcija poribljavanja ribolovnih voda u zasticenim područijima,čiji upravljač su Srbijašume.Akcija je započeta u reprocentru Tolisnica kod Kraljeva,gde se sa izuzetnom stručnošcu uzgaja naša autohtona potočna pastrmka.posle višegodišnje izgradnje reprocentar je krenuo sa proizvodnjom i u buducnosti ce proizvoditi mladj autoh.vrsta riba.Na području Golija u reke smo pustili 20.000 na ZP Zlatibor 5000 i na ZP Stara Planina pustili smo 25.000 komada potočne pastrmke. Poribimo reke Srbije Vratimo rekama život Čuvajmo prirodu.. #Studenica#srbijasume #jpsrbijasume

