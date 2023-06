Ana Nikolić hitno hospitalizovana

Srpska pjevačica Ana Nikolić hitno je hospitalizovana zbog problema sa kožom lica, pišu srpski mediji.

Ona je željela da njen problem drži u tajnosti, ali je uhvaćena ispred bolnice. Navodno, ona je bila uznemirena i sve vrijeme je dozivala doktora.

Kako niko ne bi primjetio njeno lice, ona je lice sakrila velikim šeširom, ali i naočalama, prenosi Blic.

Ana Nikolić nedavno je pričala kako treba da ide u jednu poznatu kliniku u Austriji, gdje bi joj bila odrađena detoksikacija organizma.

"Da, hoću da odem, ali sad nemam kad, kad završim koncert. To je klinika, preskupa, dvije sedmice, ne jedeš ništa, određuju ti neke salatice, vodice... Tamo idu samo bogati. To što povezuju sa alkoholom, to je detoks. Smatrala sam da je dobro da se organizam očisti, pankreas, jetru, tu se nalazi imuni sistem. Nije prijatna procedura, to ljudi misle, kao banja, kupaš se. Neke travke stavljaju, neki kaktus, pisala sam testament prvu noć kad su mi stavili, prije iks godina, ovdje u Beogradu", ispričala je ona u jednoj emisiji.