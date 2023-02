Ana Nikolić progovorila o ćerki, dadiljama i majčinstvu

Pjevačica Ana Nikolić otvorila je dušu i progovorila o svim aktuelnim temama. Nikolićeva je istakla kakav život vodi kao samohrana majka, ko joj pomaže oko čuvanja ćerke Tare kao i o tome da li bi voljela da se njena ćerka bavi istim poslom kao ona.

"Odlično se snalazim kao samohrana majka. Tara je već velika devojčica, ona ima pet i po godina. U odgajanju deteta mi pomažu dadilje koje su tu od njenog rođena. Međutim, Tara je vezana za mene jako i ja sam ta koja je uspavljuje svaku noć. Dođem iz grada, uspavam je i idem dalje. To su neki naši rituali koje imamo. Čak poslednjih godinu dana imamo problema sa dadiljama, više smo ona i ja upućena jedna na drugu. Čim ima publiku, počinje cirkus. Možda je vreme da nemamo dadilju. Ćerku učim da kad je kriva, kriva je. Kada nije, to je u redu. Učim je da vrati, ako se neko ogrešio o nju, i to duplo. Čak bi je učila i kad si kriva, nisi kriva. Taj nabijeni osećaj krivice je jako loš za psihu. Tara je moj klon, nažalost, i psihički i fizički i duhovno. Tražim azil iz zemlje i bežim. Ne bih volela da se bavi mojim poslom. Što ne znači da je neću podržati i pokazaću joj neke mnogo lepše stvari u životu. Zašto Tara ne bi bila astro-fizičar? Postoji i taj gen kod nje. Obrazovana će biti svakako", ističe Ana.

Podsjetimo, u medijima je dospjela informacija da Ana Nikolić ide u Austriju u kliniku na odvikavanje a ona je nedavno demantovala ove navode.

"To je bilo kada su mi postavili pitanja: 'Kako se borim sa hejterima?'. Pa zavisi, ako mi pređu moju crvenu liniju, a jednoj vagi je ući u crveno je baš teško, jer sam mnogo tolerantna, a kad pređeš, umem da budem škorpija. To je mesto gde želim da idem, nije to klinika, to je više kao banja. Ne bih da zvučim kao baba (smeh), a detoks je od cigareta, korone i ostalo... Ovo nije klinika za odvikavanje", rekla je Ana.