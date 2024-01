Ana Nikolić progovorila o pjevačici koja je poginula u Dubaiju

Andrijana Lazić tragično je nastradala 10. januara u Dubaiju padom sa 24. sprata, a sahranjena je u petak u rodnom selu njenog oca Nebojše.

Na dan njene sahrane objavljene su njene dvije pesme "Ubiću te" i "Perverzno", za koje je tekstove pisala pokojna Marina Tucaković, a muziku i aranžmane Goran Ratković Rale.

On je u izjavi za medije rekao da je pjevačica volela stil života Ane Nikolić i da joj je ona bila idol, te da je Marina, dok je pisala tekstove, bila inspirisana pop zvezdom. Do sada su na Jutjubu obe pjesme poslušane 180.000 puta.

Sada se oglasila i sama Ana, koja je otkrila da pjesma "Ubiću te" nije pisana za nju, ali da se sjeća kada je Marina stvarala stihove za ovu numeru. "Ovo je strašna tragedija, ali mi i dalje nije jasno kako je neko može da padne sa 24. sprata pod nerazjašnjenim okolnostima. Ali sad sam se setila ovog teksta koji je Marina napisala za Adrijanu: 'Ubiću te - deset puta za noć pomislim, imaš sreće, ujutru se već predomislim'. To je napisala za tu devojku, a meni je rekla da bi za mene stih glasio: 'Ubila bih se', a ja sam dodala: 'Ali do ujutru se predomislim', a Marina je dodala: 'Da, da bi kupila nove sandale'. Ovaj tekst nije pisan za mene, ali se Marina uvek konsultovala sa mnom: 'Šta misliš, Mišo, o ovome, o onome?' Nije vreme za anegdote, ali to je jednostavno bila Marina. Iako, nažalost, Andrijana više nije sa nama, poslušaću pesme jer je Rale iz umetničkih pobuda, u znak sećanja na Marinu i na ovu prekinutu karijeru i mladi život, rešio da objavi pesmu. I to je ispravan potez. Makar da sećanje na nju živi kroz pesmu", istakla je Nikolićeva u pisanoj izjavi za emisiju "Ekskluzivno".

Inače, otac tragično nastradale Andrijane istakao je za medije nakon sahrane da se supruga i on i dalje jako loše osjećaju, da su na lekovima i injekcijama jer jedino tako mogu da podnesu bol, piše Kurir.

"Mislim da je Andrijana pala sa terase kad je pokušavala da uradi selfi. Usledio je verovatno napad astme, pa je tako pala preko ograde. Nemam drugo objašnjenje", ispričao je ožalošćeni otac za medije.

