Ana: Sa Novakom sam se igrala u pesku

Ana Ivanović, nekadašnja srpska teniserka, otkrila je da Novaka Đokovića poznaje od klinačkih dana i da joj je mnogo drago što srpski igrač niže uspjehe.

Ivanovićeva se podsjetila kako je to izgledalo i prije nego što su stasavali na teniskim terenima.

"Odrasla sam uz Novaka Đokovića. Znamo se i pre nego što smo počeli da treniramo tenis", rekla je Ivanovićeva.

Ana je otkrila kako su se igrali kao klinci.

"Upoznali smo se kada smo imali po četiri godine. Tada nismo igrali tenis nego su se Novakov otac i moj ujak znali iz školskih dana. Mi smo se igrali u pesku. Zbog svega toga mi je mnogo drago što vidim koliko je Novak sada uspešan", kazala je Ana.

Ipak, priznaje, da joj nije uvijek bilo prijatno u Đokovićevom društvu.

"On je šaljivdžija, uvek me je zasmejavao, ali moram da priznam i da me je nekoliko puta obrukao", zaključila je Ana.

(B92)