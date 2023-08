Ana Sević se oglasila nakon svadbe bivšeg muža

Ana Sević oglasila se na Instagramu kada je stigla kući sa svadbe bivšeg muža Darka Lazića.

Nekadašnja pjevačica i voditeljka objavila je kratak snimak na kojem se vide fotografije sa svadbe koje je uslikao fotograf koji je fotografisao zvanice.

Tako se na njima vide Ana i Daniel nasmijani, a ono što je interesantno jeste to što je usnimila i sliku Kaće i Darka koju je takođe kupila.

Uz snimak je stavila i poznatu numeru "Love is in the air", u prevodu "Ljubav je u vazduhu", kao i emotikon srca, čime je stavila do znanja da slavi brak i ljubav svog bivšeg.

Podsjetimo, Ana je u izjavi po dolasku na svadbu istakla i šta joj je rekla Darkova nova žena kada su se pozdravile i zagrlile.

"Rekla mi je da joj je drago što sam došla", priznala je Ana.

"Poželela sam im sreću naravno... A, bolje da je ne savetujem", dodala je Sevićeva sa osmijehom za okupljene medije, prenosi Telegraf.