Ana okarakterisana kao plus sajz manekenka, fanovi u čudu

Modni gigant Boohoo optužen je da nepravedno reklamira plus-sajz donji veš na manekenki koja je nekoliko konfekcijskih brojeva mršavija.

Britanka Ana Fricdorf je model manekenkske građe, ali u reklamnoj kampanji ona predstavlja plus-sajz donji veš koji kreće od broja 16 (evropski 44) pa na više.

Nakon što je ova kampanja puštena žene širom svijeta su se pitale da li je moguće da Boohoo ovu manekenku smatra punijom ili prosto ne žele da im plus-sajz modeli reklamiraju veš.

"Ova manekenka ne može na pravi način da pokaže kako će plus-sajz donji veš stajati na punijim ženama. Jednostavno oblik tijela je drugačiji“, napisala je jedna korisnica na Twitteru.

"Nije samo Boohoo kriv za ovo. Nije mi jasno zašto se termin plus koristi za veličine koje su normalne. Plus bi trebalo da označi odjeću koja je daleko iznad skale normalnog", napisala je druga korisnica aludirajući na dešavanje prije nekoliko nedelja kada je isti ovaj proizvođač veličinu 8 (36) okarakterisao kao lardž.

Prema nekim standardima u Velikoj Brittaniji plus-sajz ženama se smatraju sve one koje nose konfekcijski broj između 40 i 46. Oni tvrde kako ova manekenka nosi broj 40.

Mnogi su pisali kako nema teorije da manekenka nosi broj 40, te da je realnije da je konfekcijskog broja 36-38.

When will @boohoo realise this is not plus size. pic.twitter.com/acoWYojRny