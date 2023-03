Anabela Atijas progovorila o rijalitiju i svom odnosu sa kćerkom Lunom

Pjevačica Anabela Atijas progovorila je o svom učešću u rijalitiju i tome kako je umaraju pitanja o toj temi.

Iako je loš period iza njih, Anabela i dalje dobija pitanja o ćerki Luni, Marku Miljkoviću i njihovom odnosu, a kako ona ističe nju je to više iscrpilo.

"Jako sam umorna odgovarajući na sva ta pitanja. Kapiram da je sve to deo šoubiznisa i da ljude to zanima, ali toliko je to sad naporno, umorim se, kao papagaj ponavljam. U nekim emisijama se baš kopa po životu i odradim to i kao super sam saradnik, mislim razumem medije, želim da odgovorim svima na poziv, ali nekad dođem kući toliko iscprljena od tih priča da kažem sebi da više ne mogu. Sad gostujem samo gde se priča o muzici, ovako previše mi je, previše dugo traje", ispričala je Anabela u emisiji „Grand parada“