Anastacia zapjevala na ulici da bi ubijedila fanove

Američka pjevačica, Anastacia je oduševila londonske obožavaoce kad je dokazala svoj identitet zapjevavši u nedjelju naveče, na snimku koji se pojavio na internetu.

Pjevačica (53), bila je prisiljena izvesti svoj hit iz 2004. "Left Outside Alone" kada je grupa neuvjerenih poklonika na ulici u Sohou odbila vjerovati da je to zaista ona.

Izgledajući uvijek šik u traper jakni i narandžasto zatamnjenim sunčanim naočalama, počela je pjevati pjesmu prije nego što je upitala: "Sada vjeruješ da sam to ja, zar ne?"

Osvojivši svoje fanove, zapjevali su s njom koliko su mogli.

(Daily Mail)