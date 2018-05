Anderson: Klintonovi su krivi što Asanža mrze

Osnivač WikiLeaksa Džulijan Asanž je u smrtnoj opasnosti, potpuno je izolovan od svijeta u zgradi Ambasade Ekvadora u Londonu, rekla je glumica Pamela Anderson.

Ona je istakla da su mediji naklonjeni porodici Klinton krivi za činjenicu da je Asanž omražen u Holivudu.

Kako je navela, prošlog mjeseca je pokušala da ga posjeti, ali je njen zahtejv odbijen. Andersonova je rekla i da je posljednji put razgovarala sa Asanžom 27. marta, a tog dana mu je ukinut pristup ostatku svijeta.

"Odsječen je od svih. Vazduh i svjetlo u ambasadi su odvratni, on ne može da otvori prozore niti da dobije bar dio dnevnog svjetla. Čak i zatvorenici mogu da izađu u dvorište, on ne može ni to", rekla je Andersonova.

Prema njenim riječima, Asanž je pogrešno optužen za mnoge stvari.

"On je toliko neshvaćen… Naročito u Holivudu. Mrze ga zato što Klintonovi imaju monopol nad medijima. Uvijek pokušavam da prikažem njegovu ljudsku stranu jer ljudi misle da je on robot ili kompjuterski ekran i da nije ljudsko biće", navela je Andersonova.

