Anđelina Džoli našla novog momka?

Nakon vijesti da je slavni holivudski par konačno "zakopao" ratne sjekire, u svjetskim medijima odjeknula je vijest da je glumica Anđelina Džoli našla novog muškarca.

U pitanju je, kako prenose svetski mediji, tjelohranitelj kojeg je upoznala na snimanju filma "Those Who Wish Me Dead".

Džoli i tjelohranitelj su se navodno toliko zbližili na snimanju da svaki slobodan trenutak provode zajedno, naveo je neimenovani izvor, prenosi magazin "National Enquirer".

To ne bi bilo ništa sporno da tjelohranitelj nije zauzet. Njegovoj partnerki se, prenose mediji, ne sviđa to što toliko vremena provodi sa slavnom glumicom, pa je počela da dolazi na set.

To je navodno počelo da smeta cijeloj ekipi filma.

"Nenajavljeno bi došla na snimanje i posmatrala šta njih dvoje rade", otkrio je jedan izvor.

Međutim, ove navode demantuje takođe neimenovani izvor za "Business Times".

"Sve te priče su lažne. Džoli prij svega želi da se fokusira na svoju karijeru, kao i na svoju djecu", rekao je njihov izvor.

Inače, nakon višemjesečne drame, Anđelina je nedavno konačno postigla dogovor s bivšim suprugom Bredom Pitom u vezi sa starateljstvom nad djecom.

(Super žena)