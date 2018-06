Anđelina Džoli posjetila sirijske izbjeglice

Popularna američka glumica i specijalna izaslanica UN za izbeglice Anđelina Džoli obišla je logor za sirijske izbjeglice u sjevernom Iraku kako bi izrazila podršku ljudima raseljenim višegodišnjim građanskim ratom u Siriji.

Holivudska zvijezda je obišla Domiz, u kome živi 33.000 izbjeglica iz Sirije. Ona je u logor došla u jutarnjim satima i sastala se sa porodicama u logoru, saopšteno je iz UN.

Džoli je ranije obišla Mosul, grad na severu Iraka koji su vladine snage, prošle godine vratile pod svoju kontrolu. Snage Islamske države su držale grad pod okupacijom tri godine i pretvorili su ga u uporište svog "kalifata", u vojnoj kampanji tokom koje je izbjeglo oko 900.000 građana.

Visoki komesarijat UN za izbeglice objavio je snimke i fotografije na kojima se vidi Džoli tokom šetnje bombardovanim ulicama Mosula i susreta sa porodicama iz zapadnog dijela tog grada.

"Ovo su najteža razaranja koja sam vidjela tokom svih godina mog rada u UNHCR-u. Ljudi su ovde izgubili sve. Oni su lišeni svega. Nemaju lijekove za svoju djecu i mnogi nemaju pitke vode ni osnovne usluge. Nadam se da će se istrajati u nastojanju da se grad kompletno obnovi. Pozivam međunarodnu zajednicu da ne zaboravi Mosul", izjavila je Džoli.

"I met parents whose 17-year-old daughter lost her legs in a mortar-strike. When they carried her to get medical treatment they were turned away, and she bled to death."



UNHCR Special Envoy Angelina Jolie met Mohamed and his family in West Mosul, Iraq.