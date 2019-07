Anđelina Džoli pronašla novu mušku "metu"

​Holivudsku zavodnicu Anđelinu Džoli nismo imali prilike da vidimo u muškom društvu poslije razvoda od Breda Pita.

Iako su je povezivali sa britanskim biznismenom, kambodžanskim umjetnikom, pa sa kolegama Kolinom Farelom i Kijanu Rivsom to nikada nije potvrđeno.

Sada na ovaj spisak možemo dodati i Anđeliningo telohranitelja koji je kako prenose strani mediji razlog njenog dobrog izgleda i raspoloženja.

– Anđelina i on su uvijek zajedno. Uvijek kada je u njenoj blizini, ponaša se kao zaljubljena tinejdžerka – otkrio je neimenovani izvor za magazin “National Enquirer” i dodao zanimljivu priču o upoznavanju Anđeline i njene nove “mete”.

Glumica je telohranitelja upoznala na setu filma 'Those who wish me dead u Nju Orleansu', a onda se pojavila njegova devojka.

– Devojka se pojavila i posmatrala Anđelinu i njega očima orla – ispričao je izvor.

(story.rs)