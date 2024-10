Anđelina Džoli u vatrenom izdanju na vatrenom tepihu

Glumica Anđelina Džoli pojavila se na crvenom tepihu obučena u stilu Marije Kalas, koju glumi u filmu "Maria"

Odlučna da valjano promoviše film "Maria" u kojem igra glavnu ulogu, Anđelina Džoli se u Los Anđelesu pojavila obučena u svilenu haljinu, sa odgovarajućim crnim ogrtačem.

Ono što je posebno skrenulo pažnju je njena frizura: divlje lokne i vatreno crveni ruž. Kao da se probudila stara Anđelina Džoli, onu koju znamo iz osamdesetih i njenog perioda divlje ljubavi sa Bilijem Bobom Tortonom.

Priča se da joj se smiješi Oskar, a korisnici društvenih mreža raspredaju naširoko zašto bi baš Anđelina trebalo da dobije ovu prestižnu nagradu, piše Kurir stil.

