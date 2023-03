Anđelka Prpić otišla na porodiljsko, kolege je iznenadile

Glumica Anđelka Prpić u sedmom mesecu trudnoće riješila je da ode na porodiljsko odsustvo.

Naime, Anđelka je ovu svoju odluku objelodanila na svom Instagram profilu, gdje se i pohvalila poklonom koji je dobila od kolega.

Glumica je pokazala buket cvijeća koji je dobila kao i poklon, uvijen u plavi papir, zbog čega su mnogi odmah pomislili da je to znak da ona čeka dječaka.

- Rasplakaše me na kraju - poručila je glumica na Instagramu.

Da podsjetimo, domaći mediji mjesecima su brujali o trudnoći glumice Anđelke Prpić i njenom partneru, koji je inače drug još iz školskih dana Anđelkinog bivšeg muža Darija Prpića.

Prpićkin otac, Predrag Stević podržao je kćerku u njenim izborima, te toplim riječima pokazao koliko su njih dvoje bliski.

"Pa da vam kažem, nije baš lako. Više moja supruga nego ja... Mene to slabo neko i pita ali ja je podržavam u svemu, to je moje dete. Ja je nisam ni udavao ni ovo, ona je sama to rešila. Kažem vam, mene stvarno niko nije stao da pita: 'Je li šta je bilo, šta je ovo...', stvarno nikad, a Dušku tako dođu, pitaju, ona se malo i nervira i sekira", kazao je ranije Anđelkin otac Predrag Stević.

Sama glumica nedavno je ispričala da redovno ide kod psihoterapeuta, zbog čega sada živi život po svojim pravilima.

"Idem redovno kod psihologa. Prvi put sam se obratila psihologu pre jedno pet, šest godina, znači sa tridesetk godina. Pomoglo mi je, stvarno idem redovno. U početku sam išla mestimično dok nisam zapravo upoznala nekoga ko mi je legao", ispričala je ranije Anđelka, prenosi Blic.