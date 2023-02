Anđelka Prpić priznala da je išla kod psihologa, a ovo joj tek slijedi

Glumica Anđelka Prpić čeka dijete sa svojim partnerom Markom, a datum bebinog dolaska na svijet sve više se približava.

O vezi popularne glumice i nekadašanjeg najboljeg prijatelja njenog bivšeg muža Daria Prpića ne prestaje da se priča, dok ona u javnosti uvijek dozirano iznosi detalje iz privatnog života.

Nedavno je priznala da joj psiholog mnogo pomaže i da tek sad živi život po svojim pravilima.

"Idem redovno kod psihologa. Prvi put sam se obratila psihologu pre jedno pet, šest godina, znači sa tridesetak godina. Pomoglo mi je, stvarno idem redovno. U početku sam išla mestimično dok nisam zapravo upoznala nekoga ko mi je legao – ispričala nam je tad Anđelka, a na pitanje da li su ljubavni problemi ili neka kriza bili motiv za prvi odlazak kod psihoterapeuta", rekla je Anđelka i dodala:

"Ja sam bila nekako… Ne nesrećna, nego nisam bila ispunjena i onda sam tražila uzrok zašto se ja ne smejem ili nemam želju da se nekome javim na telefon, ne konkretrno nekome nego nikome. Onda sam shvatila da je sa mnom sve u redu da mi ne fali ništa, samo ne želim da pričam. Nekada je i naš posao takav, ima dosta ljudi, mnogo ljudi prođe i onda nam trebe negde da se malo dopunimo i mi".

Inače, vijest o tome da je Anđelka Prpić zatrudnila sa bivšim najboljim prijateljem Daria Prpića privukla je ogromnu pažnju, a njen otac je nedavno progovorio na tu temu.

"Pa da vam kažem, nije baš lako. Više moja supruga nego ja… Mene to slabo neko i pita ali ja je podržavam u svemu, to je moje dete. Ja je nisam ni udavao ni ovo, ona je sama to rešila. Kažem vam, mene stvarno niko nije stao da pita: "Je li šta je bilo, šta je ovo…", stvarno nikad, a Dušku tako dođu, pitaju, ona se malo i nervira i sekira", rekao je iskreno Anđelkin otac Predrag Stević za Blic.

Anđelka i Marko su se, podsjetimo, nedavno pojavili prvi put u javnosti na jednom prestoničnom događaju. Tada je glumica svima pokazala i trudnički stomak, dok je sve vrijeme bila odlično raspoložena.