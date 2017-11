Anđeo poletio: Manekenka pala na najprestižnijoj reviji

Manekenka Ming Ksi je još jedna ljepotica koja je učestvovala na reviji "Viktorija sikret" brenda. Ona je hrabro i samouvjereno zakoračila na pistu, a već u sljedećem trenutku doživjela veliki peh.

Ming Ksi se na reviji u Šangaju pojavila u zlatno-plavom kostimu sa krilima, kao i visokim sandalama na pertlanje.

Iako je sve vrijeme imala siguran i čvrst hod, Ming je u jednom trenutku zapela za tkaninu koja je sve vrijeme vijorila oko njenih nogu.

Ksijeva se okliznula i pala, a uprkos ovom pehu nasmijala se i brzo podigla na noge, dok joj je koleginica na sceni pružila podršku.

Ova ljepotica je nastavila dalje kao da se ništa nije dogodilo, a u intervjuu koji je uslijedio nakon šoa istakla je da je "veoma razočarana u sebe, ali i veoma zahvalna svima koji su joj aplaudirali kada je pala".

Inače, 28-godišnja Kineskinja sarađuje sa brendom "Viktorija sikret" već četiri godine i nikada joj se nije dogodio ovakav peh na reviji.

Video-snimak sa revije na kojoj manekenka pada danas viralno kruži internetom te potvrđuje da ovaj pad nije bio bezazlen.

Poor Xi Meng Yao took a fall onstage Baby girl got back up and gave a gorgeous pose though (topic currently trending too), hoping they don’t cut her out #奚梦瑶 #ximengyao #mingxi pic.twitter.com/VHQ2Heik1w