Andreana Čekić: Da ubije nekog, pomogla bih Darku Laziću da ga zakopa

Pjevačica Andreana Čekić istakla je da toliko voli svog kuma, pjevača Darka Lazića da bi mu u slučaju da ubije nekoga, pomogla da sakrije leš.

Darko je u prethonom periodu nekoliko puta prekršio zakon kada je bez dozvole sjeo u auto i odvezao sina kod lekara, jer navodno nije imao ko drugi. Takođe je tokom policijskog časa, kada je bila zabrana kretanja uhvaćen da vozi automobil bez vozačke dozvole koja mu je oduzeta još prije godinu i po dana.

Pjevačica je rekla da je pjevač sklon porocima i da ga je ona prihvatila takvog, ali i da on ne radi ništa drugačije nego drugi ljudi.

"Što se Darka tiče, ja ga ljudi volim kakogod da je. I to što se priča da se vratio starim porocima, da vozi brzo, da ne vodi račina, šta da kažem, on je takav i to je to. On ništa luđe ne živi od svih nas drugih, kad se sve sabere i oduzme ništa on ne radi drugačije od drugih. Ja ga toliko volim, da čak i kada bi ubio nekog, pomogla bi mu da ga zakopa", rekla je Andreana za Alo.rs.

Pjevačica je rekla da nije u svađi sa Lazićevom bivšom ženom, pjevačicom Anom Sević i otkrila da su se njih dvije udaljile, te se više se ne druže kao ranije.

"Nismo u svađi, ali mogu reći i da se ne družimo, niti je uticao njen razvod na to, jer su se razveli pre mnogo godina, niti se mešam u njene bivše ni u sadašnje ljubavi", ispričala je pjevačica.