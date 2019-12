Andreana Čekić otkrila šta će uraditi nakon razvoda

Pjevačica Andreana Čekić rekla je je da će proslaviti razvod braka od Ivana Miladinovića, a dan nakon što zakonski bude slobodna žena, rekla je da će se udati za vjerenika Marka Miloševića.

Andreanu i pjevača Srećka Krečara srela je ekipa Telegrafa u muzičkom studiju gdje snimaju svoju duetsku pjesmu "Opasno me radiš". Pjevačicu su pitali da li je međuvremenu došlo do njenog razvoda braka, a ona je iznenadila odgovorom.

"Do mog nije, do Markovog jeste. Uzela sam novog advokata, jer prosto nešto nije štimalo. Moj predmet je poslat pogrešnom sudu i stajao je tamo mesecima. To sam saznala pre neki dan. Ne mogu da verujem, i sad jedva čekam da se sve to ponovo pokrene i da se konačno razvedem. Mi smo se oko svega dogovorili i nema potrebe da se to odugovlači", rekla je Andreana.

Pjevačicu su pitali da li ima u planu da se nakon razvoda uda za svog vjerenika.

"Odmah sutradan", našalila se pjevačica.

"Pet dana ću slaviti razvod! (smijeh) Hoću, što neću", rekla je Andreana.

"Ja sam joj pevao svadbu i rođendane... Važno je da slavimo, da nađemo razlog za slavlje", dodao je Srećko.

Pjevačica je priznala da bi u 2020. godini voljela da postane majka i da bi željela da dobije djevojčicu.

"Da! Volela bih da se ostvarim u ulozi majke, možda jedna devojčica. Srećko ima samo devojčice", rekla je Andreana.

"Ja imam tri devojčice. Želim ti jednu za početak, a može i dvoje", dodao je Srećko.