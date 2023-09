Andreana Čekić otkrila zbog čega je izmijenila repertoar

Andreana Čekić jedna je od najtraženiji pjevačica sa javne scene, a ona je jedna od rijetkih koja otvoreno priča o svim aktuelnostima iz svijeta šoubiza, te je tako i iznijela svoj stav o predstojećem koncertu koleginice Aleksandre Prijović, ali i kontroverznom reperu Dragomiru Despiću Desingerici.

Kako je istakla, nastupa kod nje nikad ne manjka:

"Protiče lepo, ja sam neko od koga se očekuju pesme koje su pune energije i sve dobro prolazi što ja prezentujem. Pevam i svoje i tuđe pesme. Uvrstili smo u repertoar novu pesmu Aleksandre Prijović „Dam dam dam” i ljudi baš lepo reaguju", kazala je ona ističući da će otići na koncert Prijovićeve:

Oduševljena sam i ona stvarno to zaslužuje. Ja sam uzela kartu za prvu arenu i jedva čekam. Da mogu ja bih išla sva tri dana, ali nažalost radim. Znam da će pokidati sva tri dana.

O kontroverznom reperskom dvojcu Dragomiru Despiću Designerici i Luki Bjeloviću Pljugici i njihovim skandaloznim nastupima, kaže:

"Jesu li to oni što turaju čarape ljudima u facu? Meni je to negde iskočilo na instagramu i ne znam šta bih rekla. Dokle god ima ljudi koji žele da im neko potura čarapu i nogu u facu nema problema. Ja to nisam, ali svaka im čast. Neko je imao tu ideju i to je prošlo. Baš me briga iskreno da ti kažem", kazala je Andreana Čekić za Kurir.