Andrija Milošević spreman da postane otac

Glumački par Aleksandra Sandra Tomić i Andrija Milošević čekaju prvo dijete, a sada je Andrija prvi put javno progovorio o lijepim vijestima.

Andrija ne krije da je presrećan što će uskoro postati otac, a u prvi mah on i njegova partnerka lijepe vijesti su podjelili samo sa uskim krugom ljudi.

"Mnogo sam radostan zbog srećnih vesti. Mi to ne krijemo. Doći će vreme kada ćemo o tome javno pričati. Euforija je velika. Hvala svim ljudima na čestitkama, dobili smo ih na gomile. Biće prilike o svemu razgovarati u javnosti", rekao je glumac.

"Apsolutno sam spreman da postanem otac i ne plašim se toga. Želim to i biće. Život vas vodi na razne strane i puteve, a onda prosto dođete do jednog momenta kada pomislite to. U stvari, istinski morate živeti život bez kalkulacija. To je poenta priče. Ne možete kalkulisati ništa, a posebno ne decu. Sve mora da ide iz ljubavi", rekao je Milošević.

Glumac je istakao da unaprijed zna kakav će biti otac.

"Nemam pravilo za vaspitavanje dece. Znam kakav ću biti - ja ću se rastoćkati kao topla čokolada prema detetu", rekao je Andrija za Blic.

Sandra i Andrija zajedno su već deceniju. Andrija je još 2014. godine u jednom intervjuu istakao da je Sandra ostvarenje njegovih snova.

"Sandra i ja smo zajedno godinu i po dana i uživamo u ljubavi. Svaki slobodan trenutak provodimo zajedno i trudimo se da vrijeme između brojnih poslovnih obaveza što bolje iskoristimo. Dosta putujemo, provodimo se i mogu da kažem da sam u Sandri našao sve što sam tražio kod jedne djevojke", izjavio je Andrija za magazin "Hello".

