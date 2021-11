Andrija ponovo trudnu djevojku smara vicevima, njena reakcija je hit

Glumački par Aleksandra Tomić i Andrija Milošević čekaju prvo dijete, a Andrija svoju trudnu djevojku ponovo smara vicevima.

Andrija i Aleksandra su na odmoru u Budimpešti, a tokom šetnje, Milošević je snimio kako trudnoj djevojci priča novi vic, na koji je ona imala hit reakciju, ali bez osmijeha.

"Ne znam šta da kažem više", rekla je Aleksandra, dok se Milošević "gušio" od smijeha, a onda joj se i izvinio.

"Pa kako joj, bre, ovo nije smešno", napisao je Andrija uz snimak.

"A bio je lep i sunčan dan, dok joj nisi ispričao vic", "I ja se pitam, presmešno je", "Kakva gospođa!", "Jadna Aleksandra", "Aleksandrina faca, neprocenljivo", Obožavam vas", "Najjači par", neki su od komentara.

Podsjetimo, Andrija je ranije istakao da je presrećan što će on i Aleksandra dobiti dijete.

"Mnogo sam radostan zbog srećnih vesti. Mi to ne krijemo. Doći će vreme kada ćemo o tome javno pričati. Euforija je velika. Hvala svim ljudima na čestitkama, dobili smo ih na gomile. Biće prilike o svemu razgovarati u javnosti", rekao je glumca.

"Apsolutno sam spreman da postanem otac i ne plašim se toga. Želim to i biće. Život vas vodi na razne strane i puteve, a onda prosto dođete do jednog momenta kada pomislite to. U stvari, istinski morate živeti život bez kalkulacija. To je poenta priče. Ne možete kalkulisati ništa, a posebno ne decu. Sve mora da ide iz ljubavi", rekao je Milošević.

(Telegraf.rs)