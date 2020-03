Anica Dobra o virusu korona: Distanca je nova bliskost

Glumica Anica Dobra se uključila u jednu emisiju uživo i poslala svima veoma snažnu poruku u vrijeme kada se svi bojimo novog virusa

Jedna od najvoljenijih domaćih glumica, Anica Dobra, obratila se javnosti iz svog doma u Beogradu i otkrila kako njoj prolaze ovi dani kod kuće koju ne napušta zbog situacije sa virusom korona. Svojim uključenjem, ona je unijela malo optimizma među gledaoce.

"Kada je neko sa mnom lako mu je, kada sam ja sama sa sobom lako je i meni. Šta odlučim, to uradim. Putujem mislima, mašta… Imam svoju ludu glavu da me brani u ovim nekakvim danima, tako da mogu da kažem da se pripremam za neko novo vreme. Gledam optimistički na celu stvar. Nadam se da ćemo uskoro moći da pogledamo unazad, to uskoro može da bude za godinu dana, ali da ćemo biti zahvalni što nismo odustali od sebe", rekla je Anica.

"Rekla bih samo svima da je distanca nova bliskost i da je to mudra distanca. Treba da smo kod kuće, možda više nismo u fazi da treba da kažemo ostani kod kuće, sada smo više u fazi da pričamo uživaj kod kuće. Sada treba naći način da otputujemo makar u mislima, te da nam u ovoj situaciji bude dobro. Tako dižemo svoj duh i postajemo bliži i bolji jedan prema drugima", ispričala je glumica i otkrila kako ona održava vedar duh.

"Verujem u sebe i verujem drugima. Nije slučajno što sam u ovom trenutku ovde, te da to sve ima nekakav svoj razlog. Ne znam šta bih više od toga mogu da kažem. Imam ljude oko sebe koji hrane moju vedrinu i daju optimizam. Zbog njih imam snage da budem ovakva. Našla sam mudru misao Duška Radovića. ‘Sumorni neki dani. Sad je dobro imati prijatelja, jednostavnog, vedrog, veselog, lekovitog. Da nas nauči šta je važno, a šta nevažno u životu. Da nas lupi šakom po ramenu i da od tog udarca ozdravimo", poručila je Anica, pa istakla da je sve poslovne planove pauzirala zbog novonastale situacije.

Javnosti se putem video snimka obratila i Anicina lijepa kćerka Mina Sovtić.

"Suočavamo se sa jako teškom i čudnom situacijom, ali ja verujem da smo se mi izvlačili iz gorih, tako da i ovo možemo zajedno da pobedimo, nadam se što brže. Zapravo, ovaj put da bi spasili živote, treba da uradimo veoma malo – samo je bitno da ostanemo kod kuće. To je zaista jedini način da sprečimo da se ovaj virus širi i da pomognemo našim medicinarima kojima su ovako i onako pune ruke posla", rekla je ona.