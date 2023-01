Antonio Banderas nakon srčanog udara preokrenuo život

Glumac Antonio Banderas osvrnuo se na ono što je naučio, nakon što je preživeo srčani udar 2017. godine.

Antonio je bio hitno prebačen u bolnicu nakon što je zadobio bolove u grudima tokom vježbanja za koje se kasnije ispostavilo da je bio srčani udar.

"Natjerao me je da cijenim život na potpuno drugačiji način i na mnogo snažniji način. Promenio je moj život u potpunosti i potpuno zauvek", rekao je on u emisiji "This Morning". Mnogi su naveli da mu je tadašnja djevojka Nikol Kimper zapravo spasila život s obzirom na to da mu je u toku napada dala najjači Aspirin koji je kupila prethodog dana zbog glavobolje.

"Ipak sam imao sreće jer vas srčani udar može ubiti baš ovako... Na neki način, to je jedna od najboljih stvari koja mi se dogodila u životu, doživjeti srčani udar", istakao je glumac, piše Telegraf.

Antonio je nakon srčanog udara prestao da konzumira alkohol i cigarete, a kako je više puta naveo 2017. je bila prekratnica u njegovom životu.