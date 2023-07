Arhitekta iz BiH u Hrvatskoj gradi kuću za Salmu Hajek

MOSTAR - Arhitekta Amer Tanović iz BiH, tačnije iz Mostara, gradi vilu za Salmu Hajek u Hrvatskoj.

Tanović je 17 godina živio u Njujorku te se vratio u Mostaru gdje sada živi i radi. On je gostovao u podkastu "Sredinom" portala Bljesak.info, te je govorio o svom poslu i klijentima za koje je radio u Americi.

Naime, Tanović je otkrio i da trenutno gradi kuću holivudskoj glumici te ispričao da kada je prihvatio projekat nije znao da će raditi za Salmu Hajek.

"Ja ne gledam TV, ne gledam filmove. Moj zadnji film koji sam gledao bio je 'Policijska akademija 7', prošlo je dugo vremena od tada. Tako da ja ne poznajem glumce. Te osobe ne vole da budu eksponirane u javnosti. To je jedno malo ostrvo u Hrvatskoj, ne mogu iznositi detalje. Ja nju nisam prepoznao. Ne znam ja te glumce, ni kako izgledaju, ni ko su. Ja sam posao dobio preko matične firme iz Njujorka koja zna da sam ja tu na ovom području te su me zamolili da ja preuzmem projekat ako se to, naravno, njoj svidi", kazao je on.

On je istakao kako je Salma jako ljubazna osoba te da je saradnja s njom ugodna.

"Gradi jednu kuću od nekih 200 kvadrata. Tu na ostrvu mi sjednemo na ručak i niko nas živ ne zna. Narod na ostrvu je isti kao i ja, niti je ko zna, niti je ko prepozaje. I to je njoj super. Ona može otići sa svojom porodicom odmoriti se da ne mora imati oko sebe tjelohranitelje koji je prate. Ona je neopterećena žena, jako jedna skromna ličnost", kazao je Tanović.

Ovaj Mostarac je gradio i za slavne poput Madone i Marte Stjuart. Madona ga je posebno oduševila i istakao je to u podkastu.

"Ona je jedna divna osoba. Nemojte misliti da je to čudna osoba. Na tom projektu je radilo svaki dan između 50-70 radnika i svaki dan je ona iz svog VIP restorana poslala ručak. Konobare bi poslala. Ta žena je počela s ulice. I ona se uvijek vraća na tu priču, kako je ona počela. Tako je i mene gledala. I ja sam počeo s istih ulica samo dolazeći odnekuda", rekao je Tanović.

