Ariana Grande napadnuta na koncertu

​Ariana Grande je bila jedna od najvećih zvijezda ovogodišnje Coachelle, ali čini se da se nije svima svidio njen nastup, zbog čega su je gađali limunom.

Naime, kako se vidi na snimku koji je od sinoć počeo da kruži društvenim mrežama, Arianu su gađali i uspjeli da pogode žutom voćkom tokom nastupa. Prije nego što je na kratko izašla sa bine Ariana je izjavila:

"Šta koji đavo?! To je zato što me je neko gađao limunom. S*anje."

Nakon male pauze, Ariana se vratila svom nastupu pjesmom NASA, a malo nakon toga je na binu izvela i svog počasnog gosta Džastina Bibera.

Kako je limun prva asocijacija na Bjonsin album "Lemonade", smatra se da je napad izvršio njen veliki fan, koji je očigledno uznemiren činjenicom da je Ariana Grande za svoj nastup na ovom festivalu plaćena čak 8 miliona dolara, dok je Bjonse dobila samo 4.

ARIANA SWEETIE IM SO SORRY ABOUT THAT LEMON BUT... I CANT BELIEVE CHRIS AND I SAW THIS RIGHT IN FRONT OF US JSKSJW pic.twitter.com/SoJvdEwQjn