Ariana Grande pjevala u vjenčanici, pa pala u sred emisije

​Ariana Grande i Pete Davidson raskinuli su prije nešto manje od mjesec dana, ali mi smo već dobili odličan hit na ovu temu.

Pjevačica je prošlog vikenda izbacila pjesmu "Thank You, Next", koju je prvi put izvela sinoć u "The Ellen DeGeneres Showu".

Ari je pjesmu izvela na stejdžu koji je sređen kao sala za vjenčanje, dok je ona bila obučena u bijeloj kratkoj haljini sa čipkastim nastavcima, zbog čega je mnoge podsjetilo na vjenčanicu.

Nastup je bio inspirisan filmom "The First Wives Club" iz 1996. godine, pa su joj se pridružile drugarice Victoria Monet i Tayla Park, kao prateći vokali.

A da je mlada pjevačica tokom cijelog nastupa pjevala uživo, vidjeli smo kada se slučajno saplela dok je silazila sa stolice, zbog čega je samo na trenutak prestala da pjeva, a potom se nasmijala i nastavila kao da se ništa nije dogodilo.