Asmin objavio Stanijinu sliku i javno pokazao koliko pati

Asmin Durdžić podijelio je fotografiju Stanije Dobrojević na svom Instagram storiju i jasno je stavio do znanja koliko mu nedostaje i koliko pati.

Radi se o jednoj od fotografija koje je ona podijelila na svom Instagram profilu.

"Sunce moje... Kunem se da te ne bih mogao voleti više nego sada, a ipak, znam da ću te voleti više već sutra", poručio je Durdžić.

Podsjetimo, Stanija je nedavno raskinula s Asminom usljed pritiska i informacija za koje nije znala da li jesu ili nisu istinite, te da li može da mu vjeruje ili ne.

Njih dvoje su tokom veze izgubili bebu, pošto je starleta ostala u drugom stanju.

"To mi je stvarno teško palo. Stvarno sam to jako želeo, isto tako i ona, bili smo jako srećni, a onda je nakon dva sata prokrvarila. Znate, budeš trudna, srećna i nakon dva sata legneš u krevet i prokrvariš, to je stvarno šok. Samo, ona je jaka žena i borac, ali je to jako teško podnela", istakao je Asmin.

"Boriću se za Staniju, boriću se da dokažem šta je istina, a šta laž i onda ću da je oženim", dodao je.

Ističe, upoznao je Stanijinu porodicu, a njegova majka Dobrojevićevu je zavolela.

"Upoznao sam joj i brata i majku sad, kad sam bio u Rumi. Njoj jeste bio problem kako će me predstaviti njenima zbog moje veroispovesti, ali kada im je rekla, sve je bilo OK, nije bilo strašno kao što je ona mislila da će biti. To je bilo sad nedavno, pred početak "Elite"", kazao je Durdžić za Pink.rs.

Naglasio je da njegova majka o Staniji nema loše mišljenje zato što je starleta.

"Ne, to moja mama ne govori. Ne osuđuje nikoga zbog nečije prošlosti, a i starlete su normalne devojke, imaš i ovakvih i onakvih. Stanija za moju majku nije starleta, već predivna devojka", objasnio je Asmin.

(Telegraf.rs)