Atraktivna influenserka otkrila zašto muškarci "bježe od nje"

Instagram model i influenserka Meri Temara otkrila je da zarađuje velike sume novca na platformi OnlyFans zahvaljujući svojoj zavidnoj visini. Međutim, to joj istovremeno umnogome otežava pronalaženje srodne duše.

Lijepa 28-godišnjakinja visoka je 188 centimetara, a to je apsolutno prihvatila kao svoju prednost, te je čak ovaj adut upotrijebila kako bi se izdvojila na društvenim mrežama i zaradila novac na lakši, zabavniji način.

Meri na TikToku često objavljuje snimke na kojima pokazuje kako to izgleda život izrazito visoke žene, ali iako ima na hiljade obožavalaca na mrežama, u stvarnosti je krug njenih udvarača veoma mali.

"Priznajem da je izuzetno teško naći muškarca koji je viši od mene. Upoznati nekoga moje visine je skoro nemoguće - vrlo je ograničeno", rekla je ova Amerikanka.

"Rekli su mi da niko ne voli visoke djevojke, da sam prevelika da bih bila žensko i da u NBA klubovima traže beka", dodala je ona. No, ovakve uvrede i komentari su nešto sa čim se Meri suočava od malih nogu.

"Bila sam najviša u školi, a to je bio pravi izazov jer su me često maltretirali zbog toga što sam toliko drugačija od ostalih. Djeca su me zadirkivala i nazivala me muškarcem ili zgradom, jer sam prosto bila i viša i teža od većine nastavnika. Djeca su bila toliko okrutna da sam ručala sama u toaletu jer nisam imala prijatelje", prisjetila se.

Ova brineta je ipak izrasla u ženu punu samopouzdanja i kaže da uživa u tome da inspiriše druge visoke djevojke da prihvate sebe i svoju visinu: "Danas volim svoje obline, ponosna sam što sam visoka i pokušavam da inspirišem druge da je lijepo biti drugačiji. Danas sam ultra ženstvena jer ne želim da me više niko nikada nazove muškarcem i hoću da promijenim tu stigmu da je biti visok muška osobinu".

Inače, Meri ima 1,3 miliona pratilaca na TikToku, a na OnlyFansu zarađuje oko 300. 000 dolara mjesečno. Zanimljivo je da ona ne snima samo sebe, već i čitavu svoju porodicu - oca, majku i braću, a svi su visoki preko 190 centimetara.

"Samo se nadam da ću inspirisati druge i pokazati im da je biti visok, veliki i drugačiji lijepo i da se toga ne treba stidjeti", zaključila je ona, prenosi Kurir.