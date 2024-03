Ava Karabatić se kandidovala za parlamentarne izbore u Hrvatskoj

Starleta Ava Karabatić se prijavila za parlamentarne izbore u Hrvatskoj.

Neki su mislili da je ovo šala, ali ona poručuje da je ozbiljna u svojoj namjeri.

"Jeste, istina je, prijavila sam se sa parlamentarne izbore. Ideja za to je došla još prije nekoliko godina, 2019. kada sam se kandidovala za predsjednika. Međutim, tada mi je sve to bilo zabavno i smješno, a sada sam sazrela i uozbiljila sam se, dosta me je promijenilo liječenje od alkoholizma na kom sam bila. Moram da se pohvalim, već nekoliko mjeseci sam trijezna i shvatila sam da nešto ovde ne valja, da nešto u državi treba mijenjati, pa zašto da onda sjedim skrštenih ruku?", rekla je Ava.

Otkrila je da joj politika nije sasvim strana.

"U školi sam imala predmet Politika i vladarstvo, tako da znam dosta o tome. Inače, nisam se školovala za politikologa, a malo ko zna da sam završila Filološki fakultet na kom sam studirala italijanski jezik. Htjela sam postati profesorka, ali sam tada bila u vezi sa jednim momkom i došlo je do kraha ljubavi, nakon čega sam se preselila u Beograd i okušala sreću u rijalitiju", govori starleta.

Potom otkriva i koji slogan će koristiti tokom kandidature.

"Imam dva slogana za moju kampanju koju vodim isključivo ja, sama, bez ikoga, bez stranke. Moji slogani su 'Otrijezni se' i 'Fer igra'. Prvi slogan je dublja šala, zbog mog liječenja, a i zbog kompletne svijesti naroda, savjetujem im da se svi otrezne i gledaju na stvari realno. Što se drugog slogana, e to je naziv moje nove pjesme, dueta sa Tomasom, koji sam snimila prošle nedjelje", istakla je Karabatićeva za "Informer".

