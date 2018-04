"Avići nije bio spreman za mašinu u kojoj se zatekao"

Porodica pokojnog švedskog di-džeja Tima Berglinga, poznatijeg po umjetničkom imenu Avići, objavila je drugo saopštenje ove nedjelje u kojem je navela da on "nije više mogao dalje" i da je "želio da nađe mir".

Avići (28) je prošle nedjelje pronađen mrtav u glavnom gradu Omana, Muskatu, a detalji o njegovoj smrti nisu objavljeni.

"Naš voljeni Tim je bio tragač, nježna umjetnička duša u potrazi za odgovorima na egzistencijalna pitanja. Perfekcionista koji je uvijek želio da postigne više, putovao i naporno radio, tempom koji je vodio do ekstremnog stresa", navodi se u saopštenju.

Porodica je navela i da je Avići, "kada je prestao da ide na turneje, želio da pronađe ravnotežu u životu, da bude srećan i sposoban da se bavi onim što najviše voli - muzikom".

Bolovao je od akutnog pankreatitisa, dijelom zbog alkoholizma. Pošto su mu 2014. godine odstranjeni žučna kesa i slijepo crevo, otkazao je niz nastupa kako bi se oporavio. Od 2016. nije nastupao uživo, ali je nastavio da stvara muziku u studiju

Tim nije bio stvoren za poslovnu mašinu u kojoj se zatekao, bio je osjetljiv momak koji je volio svoje fanove. Tim, zauvijek ćeš biti voljen i mnogo ćeš nedostajati. Tvoja ličnost i tvoja muzika čuvaće sjećanje na tebe živim", dodaje porodica u saopštenju.

Avići je bio pionir savremenog muzičkog žanra EDM (Electronic Dance Movement). Spada u rijetke di-džejeve koji su punili arene širom svijeta, a nastupao je i pred nekoliko stotina hiljada ljudi. Osvojio je dvije MTV nagrade, jednu Bilbord nagradu, a dva puta je bio nominovan za nagradu Gremi.

Njegov najveći hit bio je "Levels", a čuven je i po pejsmama "Wake me up", "The days" i "You make me". Umro je samo dan pošto je nominovan za Bilbord nagradu za najbolji dens/elektronski album "Avicii (01)".

