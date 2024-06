Bajaga o fudbalskoj reprezentaciji Srbije: "Ako bi im pomoglo..."

Nakon što je reprezentacija Srbije završila svoje učešće na Evropskom prvenstvu, mnogi su se oglasili sa savjetima i predlozima. Momčilo Bajagić Bajaga otkriva šta bi uradio za njih

Naime, Momčilo Bajagić Bajaga otkrio je da bi rado napravio pjesmu za naše reprezentativce, ukoliko bi im to pomoglo.

"Ako bi im pomoglo, ja bih napravio pesmu. Imao sam ponudu jednom za reprezentaciju Srbije. Nešto je bilo kratko vreme. Tada je Savo Milošević bio u Fudbalskom savezu, on me bio zvao. Hteli smo, ali nismo. Za reprezentaciju bih uvek to uradio, rado bih napravio! pesmu", rekao je pjevač za "Radio S", pa iznio svoje mišljenje i o selektoru Fudbalske reprezentacije Srbije, Draganu Stojkoviću Piksiju.

"Ja znam Piksija iz igračkih dana. Dešavalo se, onda kada je on bio aktivan, da ga vidimo u Nišu, u nekoj kafani, pa se pozdravimo. Ja sam voleo jako kako je on igrao kad je bio fudbaler. I stvarno je bio majstor. Kao trener je okej. On dosta zna. Gledao sam ono u Japanu i u Kini, ima iskustva, ali opet trener može da postavi taktiku, ali ovi ljudi treba da odigraju ono što je on zamislio", zaključio je Bajaga, prenosi b92.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.