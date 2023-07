Bajaga se oglasio nakon vijesti da se liječio od alkoholizma: "Super se osećam"

Juče je odjeknula vijest da je čuveni muzičar Momčilo Bajagić Bajaga navodno završio na liječenju alkoholizma na jednoj privatnoj ruskoj klinici za liječenje bolesti zavisnosti u Zemunu, a on se sada oglasio javno ovim povodom.

"Ja sam odlično, ne znam šta ste mogli da dobijete, super se osećam, nikad bolje", rekao je Momčilo Bajagić Bajaga, pa nastavio:

"Nije tačno to za lečenje. Nemam problema, osećam se dobro, hvala vama na brizi", dodao je on potom za Republiku.

Kako je pomenut medij pisao, Bajaga je navodno shvatio da ima velikim problema sa jetrom.

"Internista iz Specijalne bolnice za interne bolesti obilazio je Bajagu u privatnoj klinici u kojoj je bio smešten. On je pratio njegovo stanje s obzirom na to da mu je jetra usled dugogodišnjeg konzumiranja alkohola maltene potpuno uništena. Zbog toga je na kraju i pristao na lečenje jer je poznato da se oni koji imaju problem s pićem teško odluče na ovaj korak. Kod nas je pogotovo društveno prihvatljivo da se pije i nazdravlja u svim prilikama, pa retko ko, i kada to već postane ozbiljan problem, hoće to da prizna i prihvati, a kamoli da ode na lečenje", pričao je izvor tog portala, pa nastavio:

"Momčilo je u poslednji čas rešio da uzme stvari u svoje ruke i dođe na ovu poznatu kliniku, na kojoj se uspešno leči alkoholizam. To jeste dugotrajan proces i obuhvata fazu bolničkog ili intenzivnog lečenja i fazu produženog lečenja. Psihički problem kod potpune apstinencije od alkohola se još i nekako da rešiti, ali štetne posledice koje je dugogodišnja zloupotreba alkoholnih pića ostavila na organe poput jetre je nešto teže sanirati. Zato je svakodnevno nadgledanje i praćenje interniste u Bajaginom slučaju bilo najvažnije. On je pušten kući, ali je stalno pod nadzorom lekara, u smislu da redovno dolazi na zakazane seanse koje podrazumevaju njegovu terapiju. Kada je oštećenje jetre u pitanju, posebno kada je ona oštećena zbog alkohola, veoma je bitno da pacijent bude disciplinovan, a Bajaga to svakako jeste."